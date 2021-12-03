Нові правила для нещеплених запроваджують у Німеччині. Їм заборонять вхід до магазинів роздрібної торгівлі, окрім аптек і продуктових крамниць.

Зустрічатися можна щонайбільше з двома людьми одночасно. На дітей до 14 років це правило не поширюється. Раніше невакцинованим обмежили доступ до барів і ресторанів.

У Бундестазі наразі триває дискусія щодо впровадження обов'язкової імунізації усього населення.