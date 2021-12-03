У Німеччині запроваджують нові правила для нещеплених [ Редактировать ]
Нові правила для нещеплених запроваджують у Німеччині. Їм заборонять вхід до магазинів роздрібної торгівлі, окрім аптек і продуктових крамниць.
Зустрічатися можна щонайбільше з двома людьми одночасно. На дітей до 14 років це правило не поширюється. Раніше невакцинованим обмежили доступ до барів і ресторанів.
У Бундестазі наразі триває дискусія щодо впровадження обов'язкової імунізації усього населення.
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На сьогодні в ній чотири області - Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька. Але вже з понеділка там для нещеплених запроваджують, по суті, "червоні" правила.
Сам винайшов вакцину і сам щепив нею всіх охочих. Прокуратура німецького міста Любек готується висунути звинувачення проти бізнесмена і професора - за нелегальну імунізацію.
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