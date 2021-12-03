Во Львове пограничники отобрали у полячек чемодан денег и золота (фото) [ Редактировать ]
Источник: Госпогранслужба Украины
В аэропорту Львова пограничники изъяли у двух гражданок Польши целый чемодан незадекларированной валюты и ювелирных изделий из золота. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Пограничники совместно с таможенниками проверяли пассажиров авиарейса сообщением "Львов - Стамбул". Подозрение вызвали две гражданки Польши, 53 и 67 лет, которых "пригласили" для дополнительной проверки.
В ручной клади и багаже иностранок пограничники обнаружили незадекларированную валюту в размере 374,8 тыс. евро, $125,7 тыс. и около 1,7 кг ювелирных изделий из золота.
Деньги и ювелирные украшения правоохранители изъяли. По предварительным подсчетам стоимость перехваченных ценностей превышает 15 млн грн.
Ранее сообщалось, что на границе с Молдовой пограничники отобрали у иностранца коллекцию из 513 монет времен Римской империи.
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