Иностранки везли из Стамбула 374,8 тысяч евро и $125,7 тысяч Источник: Госпогранслужба Украины

В аэропорту Львова пограничники изъяли у двух гражданок Польши целый чемодан незадекларированной валюты и ювелирных изделий из золота. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Пограничники совместно с таможенниками проверяли пассажиров авиарейса сообщением "Львов - Стамбул". Подозрение вызвали две гражданки Польши, 53 и 67 лет, которых "пригласили" для дополнительной проверки.

В ручной клади и багаже иностранок пограничники обнаружили незадекларированную валюту в размере 374,8 тыс. евро, $125,7 тыс. и около 1,7 кг ювелирных изделий из золота.

Деньги и ювелирные украшения правоохранители изъяли. По предварительным подсчетам стоимость перехваченных ценностей превышает 15 млн грн.

Ранее сообщалось, что на границе с Молдовой пограничники отобрали у иностранца коллекцию из 513 монет времен Римской империи.