Украинские пограничники на пункте пропуска "Мамалыга", который находится на границе с Молдовой обнаружили коллекцию из 513 старинных монет, которые могут относиться к временам Римской империи.

Антиквариат был обнаружен в автобусе, которым управлял гражданин Молдовы. Монеты с коллекционным блокнотом находились в закрытом конверте.

Во время совместного осмотра пограничники и работники таможни, в рядом с водительским сиденьем, нашли скрытый бумажный пакет. Открыв конверт, правоохранители обнаружили коллекционный блокнот с 513 монетами, которые по внешним признакам похожи на серебряные динары времен Римской империи.

Отмечается, что шофер заявил, что посылку он получил в Молдове и просто должен был ее передать в Украину. Контрабанда была изъята и передана для экспертизы для определения культурной и исторической ценности.

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Кроме того, в Киеве сотрудники таможенной службы задержали посылку с бриллиантами, стоимостью почти в 12 тысяч долларов. Отправление производилось от одного из жителей американского города Балтимор, столь дорогая посылка предназначалась получателям из Киева и Днепра.

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