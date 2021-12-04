Из-за непогоды 130 сел в двух областях Украины остались без света [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
Из-за сильного ветра и снега утром в субботу, 4 декабря, без электричества остались 130 населенных пунктов во Львовской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
По состоянию на 7:00 4 декабря в результате усложнения погодных условий (порыва ветра, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 130 населенных пунктов в 2 областях (Львовская - 118 и Ивано-Франковская - 12).
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.
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