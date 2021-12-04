На Прикарпатье и во Львовской области бушевала непогода Источник: ГСЧС Украины

Из-за сильного ветра и снега утром в субботу, 4 декабря, без электричества остались 130 населенных пунктов во Львовской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По состоянию на 7:00 4 декабря в результате усложнения погодных условий (порыва ветра, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 130 населенных пунктов в 2 областях (Львовская - 118 и Ивано-Франковская - 12).

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

Как предупреждали "Подробности", в ночь на субботу, 4 декабря, в Карпатах похолодает до -15 градусов. Спасатели просят путешественников и местных жителей не ходить в горы.