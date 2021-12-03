В ночь на субботу, 4 декабря, в Карпатах похолодает до -15 градусов. В ГСЧС просят путешественников и местных жителей не ходить в горы. Об этом сообщает Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В горах погода не будет способствовать отдыху, поэтому на эти выходные спасатели советуют вам спланировать другой вид досуга.

В ведомстве отметили, что в ночь на 4 декабря в Закарпатье ожидается снижение температуры до -5 -10 градусов, а в горах местами до -15 мороза.

Ранее мы писали о том, что Карпаты замело снегом и ударил мороз -12.

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