В Карпатах предупредили об опасности [ Редактировать ]
В ночь на субботу, 4 декабря, в Карпатах похолодает до -15 градусов. В ГСЧС просят путешественников и местных жителей не ходить в горы. Об этом сообщает Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В горах погода не будет способствовать отдыху, поэтому на эти выходные спасатели советуют вам спланировать другой вид досуга.
В ведомстве отметили, что в ночь на 4 декабря в Закарпатье ожидается снижение температуры до -5 -10 градусов, а в горах местами до -15 мороза.
Ранее мы писали о том, что Карпаты замело снегом и ударил мороз -12.
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