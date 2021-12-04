Посидіти приходьте, а танцювати зась. Такі протиепідемічні обмеження запровадили для берлінських нічних клубів. З огляду на поширення нового штаму коронавірусу. Аби підтримати власників дискотек, такі заклади вирішили не зачиняти. Однак танці заборонили, аби уникати скупчення незнайомих людей. Це правило діятиме до другого січня. Кому ж таки кортить потанцювати, може зробити це на відкритому повітрі. І то - лише за наявності ковід-сертифікатів.