Для берлінських нічних клубів запровадили додаткові обмеження [ Редактировать ]
Посидіти приходьте, а танцювати зась. Такі протиепідемічні обмеження запровадили для берлінських нічних клубів. З огляду на поширення нового штаму коронавірусу. Аби підтримати власників дискотек, такі заклади вирішили не зачиняти. Однак танці заборонили, аби уникати скупчення незнайомих людей. Це правило діятиме до другого січня. Кому ж таки кортить потанцювати, може зробити це на відкритому повітрі. І то - лише за наявності ковід-сертифікатів.
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