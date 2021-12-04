Рідкісне сонячне затемнення спостерігати жителі південної півкулі [ Редактировать ]
Рідкісне сонячне затемнення сьогодні мали нагоду спостерігати жителі південної півкулі. Тінь від місяця повністю зайшла на сонячний диск і на кілька хвилин затулила світило, перетворивши день на ніч. Унікальність саме цього астрономічного явища в тому, що його рух відбувався зі сходу на захід. Його максимальну фазу можна буде спостерігати в Антарктиді. Попереднє таке затемнення відбулося 18 років тому. А наступне відбудеться 15 грудня 2039 року.
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