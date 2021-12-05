І цього тижня хмизу у політичне багаття додав Президент. Цього разу вся країна обговорювала його обіцянки. Їх Володимир Зеленський щедро роздав у своєму щорічному посланні до Верховної Ради.

Серед головних - десятки тисяч доларів дітям, життя у цифрі і множинне громадянство. А ще - тисячі кілометрів нових доріг та аеропорти у кожному місті, куди літає національний авіаперевізник.

Та якщо про країну майбутнього Президент говорив багато і охоче, то про те як житиме країна сьогодні Володимир Зеленський говорив менше.

Оцінили виступ гаранта полярно по-різному. Монобільшість - зайшлась в оваціях, опозиція - в критиці.

Тож як живемо і як будемо жити? Наша Яна Танчак проаналізувала президентське послання. Її огляд - далі.

Яна Танчак, кореспондентка:

Послання президента до Верховної Ради для нашої держави традиційне. Воно навіть прописане у Конституції.

Тож депутати до візиту підготувалися: монобільшість і опозиції - одягнули футболки. Щоправда, підписи були геть різні.

Тож з антуражем уже зрозуміло, а що із сенсами? Якщо торік Володимир Зеленський говорив про коронавірус, то зараз - про країну... майбутнього. Коли я слухала промову, те, що говорив президент - справді вражало.

Тут тобі і економічний паспорт українця, і аеропорт у кожному місті, і швидкісні потяги по всій країні. Погодьтеся, звучить яскраво. І не лише це.

Володимир Зеленський, Президент України:

Незабаром ми запустимо програму "Українська мрія", за якою кожен громадянин нашої держави, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості в новому житлі, електромобіля, здобуття освіти або зміни професії.

Але питання - де братимуть на все це... гроші? Тож давайте про все по порядку. У пріоритеті, як вже зрозуміло – "Велике будівництво".

Наступного року обіцяють 15 тисяч кілометрів доріг, сотні мостів і нові аеропорти. Куди літатимуть ще й українським міжнародним авіаперевізником. На нього, до речі, заклали, 1 мільярд гривень. І назва є - ЮНА.

Володимир Зеленський, Президент України:

Перший рейс національного перевізника буде в 2022 році. До 2025-го буде повністю сформовано флот компанії - не менше 20 суден. Будуть відкриті регулярні рейси як всередині, так і зовні.

Ще одне нововведення - економічний паспорт українця. Але не для всіх дітей, лише для тих, хто народився від 2019 року - коли Зеленський став президентом. До повноліття на рахунку має набігти 10, а то й 20 тисяч доларів.

Володимир Зеленський, Президент України:

Плата за використання наших надр накопичуватимуться на персональних рахунках дітей - громадян України. Після досягнення повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для здобуття освіти в Україні чи купівлі власного житла в Україні. Наші олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей. Я їх вітаю.

Йдемо далі - все буде... цифра! І все буде в "Дії" - крім документів, і прописку можна буде змінити, і пенсії перерахувати. І навіть... голосувати на виборах! Ба більше - Україна стане айті-хабом.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми нарешті запустимо "Дія City", яка дасть змогу створити в Україні найпотужніший IT-хаб у Центральній та Східній Європі. За п'ять років "Дія City" допоможе збільшити обсяг ринку IT вдвічі - до $11,8 мільярда, а кількість робочих місць - до 450 тисяч.

Та все це - перспективи доволі далекі - і по часу, і від народу. Про речі "ближчі" і "зрозуміліші" - президент говорив менше. Серед головного: енергетичної кризи не буде, лікарі і вчителі отримуватимуть більше. Монобільшість від промови - у захваті.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Президента виступ оцінюю по 5-бальній шкалі на 5.

Опозиція - вкрай критична:

Валентин Наливайченко, народний депутат, "Батьківщина":

Таке враження, що планета "Зе" десь в іншій галактиці, а Україна на землі тут і зараз.

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Мне это, честно говоря, напомнило 24 съезд КПСС, у нас все хорошо, мы идем вперед к победе коммунизма.

А що з зовнішньою політикою? Про неї було небагато і доволі побіжно. Зеленський згадав про Кримську платформу і про війну на сході.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі, всі зовнішні партнери. Всі зовнішні визнали, а деякі внутрішні цього не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна, потужна армія. І не боятися зараз говорити один одному правду.

Ще один меседж, який викликав багато дискусій - множинне громадянство. Президент вже подав законопроект, аби українці з діаспори могли мати кілька паспортів. Виняток - лише паспорт із двоголовим орлом.

Все це - цікаво, кажуть в опозиції, але геть не на часі.

Ярослав Желізняк, народний депутат, "Голос":

Якщо ми говоримо про ініціативу економічного паспорту, то це достатньо безглузда ініціатива. З точки зору і економіки і стимулів.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Зеленський наговорив багато чого, чого немає в цьому бюджеті, але при цьому там є всі його піар -проекти - велике крадівництво, президентський університет, національний авіаперевізник.

Бюджет-2022 вже ухвалили. Але без змін до нього не обійтися. Бо навіть не те, що на амбітні плани, а на соціальні речі грошей у ньому може не вистачити.