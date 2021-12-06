У Венеційській лагуні розмістили персонажів різдвяних легенд [ Редактировать ]
Вертеп на воді. У Венеційській лагуні розмістили персонажів різдвяних легенд. Марія, Йосип, маленький Ісус та волхви немов виринають із хвиль Адріатичного моря. У Венеції влаштовувати різдвяні сюрпризи заведено здавна. Цього разу відзначився місцевий фермер Франческо Оваціо. Фанерні фігурки розставив так, щоби вони не заважали навігації та під час припливу виглядали, ніби йдуть по воді до набережної італійської перлини.
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