Ворог порушив тишу один раз за добу [ Редактировать ]
Один ворожий обстріл зафіксували на сході країни минулої доби. Противник вів вогонь у бік Новоселівки на Донеччині - з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Минулося без втрат. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь - повідомили у штабі ООС. Зранку на фронті порушень режиму припинення вогню не було.
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Станиця Луганська. Тут - пункт пропуску на непідконтрольну територію. І саме по околицях цього міста вдарили ворожі снаряди. Били довго і щільно.
Противник вів вогонь у бік Новоселівки на Донеччині - з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Минулося без втрат.
Станиця Луганська. Тут - пункт пропуску на непідконтрольну територію. І саме по околицях цього міста вдарили ворожі снаряди. Били довго і щільно.
Останні тижні саме від куль ворожих снайперів на фронті загинуло і було поранено кілька українських оборонців. Тож вояки намагаються не полишати прикриття - окопів, бліндажів та інших фортифікаційних споруд.
Поблизу Кримського окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібру 82 міліметри, а в районі Станиці Луганської й Красногорівки - били з артилерії.