В Кривом Роге иностранцы устроили драку на ножах и перестрелку [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Кривом Роге произошел вооруженный конфликт между иностранцами. После словесной перепалки началась резня, которая перешла в стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В полицию сообщили о вооруженном конфликте на одной из улиц Металлургического района. Во время драки один из участников получил ножевые ранения, после чего открыл по оппонентам огонь из пистолета.
Одна из пуль угодила в грудь 35-летнего мужчины, который скончался на месте происшествия. По данным следствия, стрелял 28-летний гражданин другого государства.
Стрелка госпитализировали в больницу с многочисленными ножевыми ранениями. Его жизни ничего не угрожает, он находится под круглосуточным конвоем.
Полиция открыла уголовное производство по статье "убийство" (ч.1 ст.115 УКУ). Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. О национальности участников конфликта не сообщается.
Напомним, что на днях в Кривом Роге водитель грузовика сбил женщину и ее пятилетнего сына. Мать умерла на месте, а малыша в тяжелом состоянии забрала скорая.
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