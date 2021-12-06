Один человек погиб, еще один в больнице Источник: Национальная полиция Украины

В Кривом Роге произошел вооруженный конфликт между иностранцами. После словесной перепалки началась резня, которая перешла в стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полицию сообщили о вооруженном конфликте на одной из улиц Металлургического района. Во время драки один из участников получил ножевые ранения, после чего открыл по оппонентам огонь из пистолета.

Одна из пуль угодила в грудь 35-летнего мужчины, который скончался на месте происшествия. По данным следствия, стрелял 28-летний гражданин другого государства.

Стрелка госпитализировали в больницу с многочисленными ножевыми ранениями. Его жизни ничего не угрожает, он находится под круглосуточным конвоем.

Полиция открыла уголовное производство по статье "убийство" (ч.1 ст.115 УКУ). Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. О национальности участников конфликта не сообщается.

Напомним, что на днях в Кривом Роге водитель грузовика сбил женщину и ее пятилетнего сына. Мать умерла на месте, а малыша в тяжелом состоянии забрала скорая.