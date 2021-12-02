У Кривому Розі - водій вантажівки збив жінку та її п'ятирічного сина. Мати померла на місці, дитину в тяжкому стані забрала швидка. Винуватець ДТП втік з місця події. Поліція оголосила його в розшук. І невдовзі затримала. Правоохоронці підозрюють, що чоловік був під дією наркотиків, їхав з вимкненими фарами, а пішоходи дорогу перебігали в невстановленому місці. Водієві загрожує до восьми років ув'язнення.

Олександр Кудинов, очевидець:

Фура резко остановилась. Никого еще не было, ни скорой, ни полиции. Подошел, по женщине было видно, что уже помощь не нужна, что женщина погибла. Под фурой детский плач. Побежал туда, водитель фуры выбежал, начали отъезжать - ребенок, полностью раздроблена нога.

Дмитро Камбер, водій вантажівки: