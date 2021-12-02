У Кривому Розі водій вантажівки збив на дорозі жінку та її п'ятирічного сина [ Редактировать ]
У Кривому Розі на Дніпропетровщині водій вантажівки збив на дорозі жінку та її п'ятирічного сина. Мати померла на місці, дитину в тяжкому стані забрала швидка.
Керманич втік із місця ДТП. Поліція оголосила можливого винуватця аварії в розшук. І невдовзі його затримали. Як з'ясувалося, чоловік був під дією наркотиків, їхав без увімкнених фар, а пішоходи дорогу перебігали у невстановленому місці. Призвідникові аварії загрожує до восьми років ув'язнення.
Олександр Кудинов, очевидець:
Фура резко остановилась. Никого еще не было, ни скорой, ни полиции. Подошел, по женщине было видно, что уже помощь не нужна, что женщина погибла. Под фурой детский плач. Побежал туда, водитель фуры выбежал, начали отъезжать - ребенок, полностью раздроблена нога.
Дмитро Камбер, водій вантажівки:
Обгонял машину и обогнал, и вот люди. - А почему Вы уехали с места аварии? - Я уехал потому, что тут стояла фура и негде было припарковатся. Отьехал, потом подошел, испугался.
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