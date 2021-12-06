В городе Сарны, который находится в Ривненской области, группа молодых людей поссорилась с сотрудником полиции, вследствие чего началась драка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Помимо правоохранителя нападение было совершено и на его жену. Мужчина вынужден был схватиться за травматическое оружие и открыть огонь.

Четырем участникам нападения на полицейского объявлено о подозрении. Суд уже избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста трем фигурантам, еще одному - будет избран впоследствии.

Отмечается, что в результате потасовки три человека получили ранения. Известно, что за содеянное злоумышленникам грозит наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Читайте также, в Киеве мужчина, который нарушил правила дорожного движения, полез с кулаками на сотрудника полиции. Агрессивный нарушитель повредил руку 26-летнему лейтенанту полиции, потерпевший правоохранитель был госпитализирован и ему сделали операцию.

Кроме того, в Одессе 22-летний мужчина забрался на забор одного из райотделов полиции на проспекте Шевченко и с криками и угрозами забрасывал камнями автомобили правоохранителей, стоявшие во дворе. Задерживать мужчину вызвали батальон полиции специального назначения.