Под Ривне группа хулиганов атаковала сотрудника полиции [ Редактировать ]
В городе Сарны, который находится в Ривненской области, группа молодых людей поссорилась с сотрудником полиции, вследствие чего началась драка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Помимо правоохранителя нападение было совершено и на его жену. Мужчина вынужден был схватиться за травматическое оружие и открыть огонь.
Четырем участникам нападения на полицейского объявлено о подозрении. Суд уже избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста трем фигурантам, еще одному - будет избран впоследствии.
Отмечается, что в результате потасовки три человека получили ранения. Известно, что за содеянное злоумышленникам грозит наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Читайте также, в Киеве мужчина, который нарушил правила дорожного движения, полез с кулаками на сотрудника полиции. Агрессивный нарушитель повредил руку 26-летнему лейтенанту полиции, потерпевший правоохранитель был госпитализирован и ему сделали операцию.
Кроме того, в Одессе 22-летний мужчина забрался на забор одного из райотделов полиции на проспекте Шевченко и с криками и угрозами забрасывал камнями автомобили правоохранителей, стоявшие во дворе. Задерживать мужчину вызвали батальон полиции специального назначения.
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