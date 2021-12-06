Первые банкноты евро с изображением лиц известных людей или памятников могут появиться в Евросоюзе в ближайшие годы. Соответствующие изменения в дизайне европейской валюты сейчас рассматривает Европейский центральный банк, сообщает французская газета Les Echos.

Новый дизайн евро приурочен к 20-летию создания европейской валюты, которое отмечается 1 января 2022 года. Дизайн банкнот является предметом дискуссии с еще с 1990-х годов, однако каждое государство хочет, чтобы его представители, достопримечательности или произведения искусства присутствовали на банкнотах. В итоге предшественник ЕЦБ - Европейский валютный институт - отказался от этой инициативы и было решено ограничиться только национальными сериями монет.

Официально о новой инициативе объявят в ближайшие дни. В случае одобрения совет управляющих ЕЦБ проведет всестороннюю оценку предложений от стран - участниц ЕС, чтобы соблюсти "географический, гендерный и исторический баланс между современными личностями и их предшественниками".

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Учитывая задержки при обсуждении и запуске в производство, банкноты с новым дизайном появятся как минимум через несколько лет.

Сейчас существует две серии банкнот евро, первая включает купюры семи номиналов - в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Все изображенные на них арки, мосты и здания представляли собой лишь собирательный образ характерных европейских архитектурных стилей, хотя и создавались с оглядкой на реальные объекты.

В 2013 году ЕЦБ выпустил обновленную серию "Европа", одним из главных отличий которой стал водяной знак с лицом героини древнегреческих мифов Европы, и отказался от банкнот номиналом 500 евро. Центральные банки ФРГ и Австрии были последними, кто прекратил выпуск купюры в 500 евро, напечатав последние экземпляры 26 апреля 2019 года.

Напомним, что в ноябре 2021 года украинцы скупили рекордное количество валюты.