Курс турецкой лиры рекордно обвалился к доллару и евро [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Во вторник, 23 ноября, турецкая лира побила новый антирекорд - ее курс по отношению к доллару США упал до 13,5 лиры/$.
Биржевые торги лира начала с курса 11,38/$, а затем резко начала дешеветь. На данный момент курс колеблется в районе 12,75 лиры за доллар. С начала дня турецкая валюта девальвировала на 12%. Лира падает по отношению и к остальным валютам. Курс доллар/евро стабильный - 1,12.
С 2021 года турецкая валюта девальвировалась на 70%. В январе за доллар давали порядка 7,3 лиры. Для сравнения, за минувший год (с 10.11.20 по 10.11.21) курс доллара по отношению к гривне упал на 7,19%.
На прошлой неделе Центробанк Турции понизил ключевую процентную ставку с 16% до 15%. Таким образом регулятор пытается обуздать высокую инфляцию. Более высокие процентные ставки приводят к удорожанию займов, что удерживает потребителей от чрезмерных расходов и одновременно побуждает людей делать сбережения, а бизнес - снижать цены на товары. Оборотной стороной высоких ставок является замедление экономического роста.
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Курс турецкой лиры начал стремительно падать по отношению к доллару с середины 2018 года, на фоне обострения отношений Анкары и Вашингтона. Проблемы турецкой экономки создает и снижение объемов экспорта текстиля и потока туристов из-за пандемии коронавируса. На туризм приходится 12% экономики Турции.
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