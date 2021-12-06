Естонські військові прибули на польський кордон [ Редактировать ]
Військові з Естонії прибули на польсько-білоруський кордон. Допомагатимуть колегам захищати територію ЄС від мігрантів. До Польщі спорядили інженерів скаутського батальйону та резервістів двох піхотних бригад. Вони разом із солдатами польської Залізної дивізії зводять загородження - розгортають колючий дріт.
За останню добу незаконно потрапити з Білорусі в ЄС мігранти намагалися 35 разів, - повідомляють польські прикордонники. Напередодні, допомогти Варшаві зголосилася Прага. Щойно парламент дасть дозвіл, чеських військових відправлять на польсько-білоруський кордон.
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