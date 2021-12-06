За останню добу незаконно потрапити з Білорусі в ЄС мігранти намагалися 35 разів

Військові з Естонії прибули на польсько-білоруський кордон. Допомагатимуть колегам захищати територію ЄС від мігрантів. До Польщі спорядили інженерів скаутського батальйону та резервістів двох піхотних бригад. Вони разом із солдатами польської Залізної дивізії зводять загородження - розгортають колючий дріт.

За останню добу незаконно потрапити з Білорусі в ЄС мігранти намагалися 35 разів, - повідомляють польські прикордонники. Напередодні, допомогти Варшаві зголосилася Прага. Щойно парламент дасть дозвіл, чеських військових відправлять на польсько-білоруський кордон.