Гурт ABBA випустив кліп на різдвяну пісню Little Things. Кошти, отримані від продажу композиції, передадуть до фонду ЮНІСЕФ для боротьби із сексуальним насильством по відношенню до дівчат.

Пісня увійшла до нового альбому Voyage, який АВВА випустила на початку листопада, після 40-річної перерви. Усього за тиждень платівку розкупили тиражем 204 тисячі копій.

Навесні АВВА планують дати концерт у Лондоні, проте замість реальних музикантів на сцену вийдуть голограми їхніх "молодих" версій.