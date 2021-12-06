Американские власти рассматривают введение широкого спектра новых санкций против России в случае начала новой фазы военного обострения на Донбассе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Новый пакет будет направлен против членов ближайшего окружения президента России Владимира Путина и российские энергетические компании. Санкции в отношении российских бизнесменов ограничат их возможности путешествовать и пользоваться американскими банковскими системами и кредитными картами.

В случае вторжения в Украину рассматривается возможность отключения России от международной платежной системы SWIFT. Новые санкции, по данным телеканала, также могут быть применены в отношении суверенного долга России.

"Мы составили чертовски агрессивный пакет", - заявил один из собеседников CNN.

Американские чиновники отметили, что окончательные решения по вопросам введения санкций в целом и каким-либо срокам все еще не приняты. Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с европейскими партнерами для координации действий.

Окончательное решение по поводу новых санкций будет принято после видеозвонка президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, который состоится 7 декабря.