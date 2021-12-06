У Львові відбулися урочистості з нагоди Дня Збройних сил України. Про це в прямому ефірі телеканалу "Інтер" розповіла кореспондент програми "Подробиці" Христина Гашенко.

На площі перед Національною академією сухопутних військ вишикувалися бійці усіх частин, які розміщенні на території Західної України. Усі вони - учасники АТО та ООС на Донбасі.

Для більшого "ефекту" на площі розмістили американські броньовані автомобілі "Хаммер". 15 нових бойових машин ЗСУ отримали як допомогу від Сполучених Штатів.

Привітати військовослужбовців, які боронять країну від агресора прийшли сотні львів'ян. Люди дякували бійцям за службу, бажали міцного здоров'я та молилися за мир у нашій країні.

На урочистостях командирам військових частин вручили бойові прапори, а також за добру службу та відвагу військовослужбовці отримали державні нагороди. І на звершення усіх чекав святковий концерт.

Нагадаємо, що 6 грудня президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою на сході України. У Донецькій області глава держави побував на передовій, а у Харкові на площі Свободи взяв участь в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці ЗСУ.