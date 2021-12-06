В День Вооруженных Сил Украины президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба глава государства.

В ходе рабочей поездки в Донецкую область президент Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения Операции объединенных сил и поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины.

Глава государства пообщался с военнослужащими и вручил им ценные подарки. Пятерым военнослужащим Зеленский вручил государственные награды.

Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины. Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим.

Кроме того, Владимир Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.

Напомним, что президент Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца.