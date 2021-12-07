У Франції триває підготовка до нових президентських перегонів. Головним конкурентом Еммануеля Макрона навесні 2022 року може бути автор бестселерів і телевізійний експерт Ерік Земмур. Докладніше розкаже Олена Абрамович.

Він іще навіть не офіційний кандидат, але вже зібрав понад десять тисяч прихильників на свій перший політичний мітинг. Про намір піти у президенти Франції шістдесяти трирічний телекоментатор Ерік Земмур оголосив у соцмережах минулого вівторка. І вже презентував свої ідеї.

Ерік Земмур, крайній правий кандидат у президенти Франції:

Завдяки всім вам розпочато відвоювання. Відвоювання нашої економіки, нашої безпеки, нашої ідентичності, нашого суверенітету, нашої країни.

Свою партію Ерік Земмур обіцяє назвати "Реконкіста", у перекладі з французької - "відвоювання". Аналогічно до історичного періоду - війни християн за визволення Піренейського півострова від мусульманського панування. Врятувати Францію від мігрантів - одна з найгучніших обіцянок Земмура.

Ерік Земмур, крайній правий кандидат у президенти Франції:

У 2019 році Франція прийняла майже 400 тисяч іноземців. Це більше ніж населення Ніцци, що є п'ятим за величиною містом Франції.

Якщо стане президентом, то скоротить міграцію практично до нуля, жорстко ускладнить процедуру набуття громадянства та виганятиме шукачів притулку й нелегальних мігрантів, пообіцяв Ерік Земмур. Підтримати його прийшла така ж радикально налаштована публіка. Один з учасників мітингу напав на Земмура, коли той пробирався до сцени. Схопив його за голову й почав душити.

Сутички виникли й під час виступу. З мовчазним протестом на мітинг прийшли учасники антирасистського руху. Їх почали бити й жбурляти в них стільці.

Ми - рішучі антирасисти. І хотіли протистояти мирним шляхом. Ми були одягнені у светри з літерами. Я свій зняла, щоб мене знову не побили. думала, що ми живемо в демократичній країні, де можемо висловлювати свою думку без фізичних наслідків.

Поки Ерік Земмур виступав у виставковому центрі перед прихильниками, його противники організували окремий марш на вулиці.

Рафаель Арно, речник антифашистської групи "Молода гвардія":

Він двічі судимий за расову ненависть. І нам важливо нагадати, що його ідеї, такі як "теорія великої заміни", спонукають людей здійснювати або планувати терористичні атаки.

Підтримка Земмура у Франції чимала - 15%. Це лише на кілька відсотків менше, ніж у крайньої правої Марін Ле Пен. Від якої він, власне, забрав частину електорату.

Марі-крістін Ербрето, шанувальниця Земмура:

Мені дуже подобалась Марін Ле Пен, але вона ухвалила певні рішення останнім часом, які мені не до душі. Вона захотіла звільнитися від демонізації, стала занадто соціальною. А я проти Європи й хочу, щоб ми її залишили.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Вихід із ЄС - гасло, яке роками просувала крайня права кандидатка Марін Ле Пен. Ерік Земмур тепер обіцяє, що з ним Франція залишить НАТО. Такі настрої в Брюсселі раніше не сприймали дуже серйозно, бо крайні праві мали не так багато прихильників. Але тепер Ле Пен і Земмур разом мають підтримку третини французів. І це тільки початок президентських перегонів.