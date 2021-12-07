Во вторник в Украине состоялся парад выхода областей из "красной" зоны карантина. Однако, в этой зоне остались еще 10 регионов, в Киевской школе назвали сдерживающий фактор.

Об этом сообщает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

По его словам, еще 10 регионов остаются в "красной" зоне.

"Основной сдерживающий фактор - это недостаточный уровень тестирований.Для того, чтобы регионы выходили из "красного" уровня, необходимо наращивать темпы тестирования по крайней мере на четверть", - сообщил он.

Какие регионы остаются "красными"

С 7 декабря эта зона сократилась и охватывает 10 регионов:

Запорожскую,

Сумскую,

Николаевскую,

Житомирскую,

Киевскую,

Хмельницкую,

Черниговскую,

Волынскую,

Черкасскую,

Винницкую.

Читайте также, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения.

Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.