В "красной" зоне остались 10 областей [ Редактировать ]
Во вторник в Украине состоялся парад выхода областей из "красной" зоны карантина. Однако, в этой зоне остались еще 10 регионов, в Киевской школе назвали сдерживающий фактор.
Об этом сообщает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.
По его словам, еще 10 регионов остаются в "красной" зоне.
"Основной сдерживающий фактор - это недостаточный уровень тестирований.Для того, чтобы регионы выходили из "красного" уровня, необходимо наращивать темпы тестирования по крайней мере на четверть", - сообщил он.
Какие регионы остаются "красными"
С 7 декабря эта зона сократилась и охватывает 10 регионов:
Запорожскую,
Сумскую,
Николаевскую,
Житомирскую,
Киевскую,
Хмельницкую,
Черниговскую,
Волынскую,
Черкасскую,
Винницкую.
Читайте также, в Киевской области приняли решение ужесточить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Решение было принято в связи с тем, что в регионе хотят уменьшить нагрузку на медицинские учреждения.
Кроме того, в Украине будут действовать новые правила карантина. Для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест (действие 72 часа), или COVID-сертификат о выздоровлении.
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