Тепер до головної політичної новини дня - розмови, за якою стежить увесь світ. Саме в ці хвилини триває відеоконференція президента США Джо Байдена та кремлівського очільника Путіна. Спілкування проходить на закритій лінії, без прямого ефіру. І в центрі цієї розмови - безпека України. З якими позиціями сторони пішли на діалог? Що чекає на Росію у разі провокацій? Докладніше - Ірина Іванова.

Здавалося б, це звичайний телефонний дзвінок - тільки з відео. Однак у пресі йому надають ваги чи не меншої, ніж повноцінному саміту. Минуло пів року, відколи Байден і Путін спілкувалися віч-на-віч у Женеві. Отже, час підбивати підсумки і звіряти дипломатичні компаси. Але є ще одна вагома, загрозлива - як визнають у самому Білому домі - причина: нарощування російських військових сил на українському кордоні.

Джен Псакі, речниця Білого дому:

Ми бачимо чіткі ознаки намірів впливати на Україну ззовні та зсередини. Також у нас є докази, що Росія планує агресивні дії проти України.

Росія заперечує намір вторгатися в Україну. І продовжує концентрувати сили на нашому кордоні. Принаймні про це заявляють у Пентагоні, а розвіддані передають у Білий дім.

Вільямс Бернс, директор ЦРУ:

Ми не знаємо, чи Путін ухвалив рішення вдатися до прямої агресії, але нам достеменно відомо, що він розмішує російських військових і силовиків на позиціях, звідки можна це зробити якнайшвидше.

У Вашингтоні обіцяють на можливі провокації дати жорстку відповідь санкціями. Як повідомляють американські медіа, зокрема "Блумберг" та CNN, обмеження стосуватимуться російських енергетичних компаній, банків, суверенного боргу. Росію можуть від'єднати від міжнародної банківської системи SWIFT або обмежити конвертацію російського рубля. Окремі санкції готують для оточення Путіна й великих російських олігархів. А ще - Америка буде готова посилити свої війська на східному кордоні НАТО, тобто по сусідству з Україною.

Джен Псакі, речниця Білого дому:

Щодо фінансових санкцій ми провели широке обговорення з нашими партнерами та союзниками і вважаємо, що знайшли спосіб неабияк нашкодити російській економіці.

У Кремлі визнають: відносини з Америкою - в жалюгідному стані. Від дипломатичного спілкування не відмовляються, але й прориву від розмови Байдена з Путіним не очікують. Перед зустріччю президентів речник кремлівського лідера Дмитро Пєсков попередив: у Росії є певні червоні лінії, нехтування якими вона не терпітиме. Імовірно, такою лінією може стати приєднання України до НАТО.

На початку грудня Росія заявила, що хоче домогтися юридичних гарантій нерозширення кордонів альянсу. Минулого тижня на саміті НАТО в Ризі вкотре наголосили: двері відчинені. А Україна - незалежна держава, яка сама має обирати свій шлях.

Ентоні Блінкен, Держсекретар США:

Двері альянсу відчинені для тих, хто бажає приєднатися й відповідає вимогам. Але це не становить загрози для Росії. Я наголошую: НАТО - оборонний союз і не спрямований проти Росії. На жаль, єдина країна, яка вдається до агресії на Європейському континенті, - Росія. Ми бачили це в Грузії та в Україні. Ми б не хотіли бачити повторення в Україні.

Україна однією з перших довідається, чи змогли Вашингтон і Москва почути одне одного. Після відеозв'язку з Путіним Джо Байден матиме розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.