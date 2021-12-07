Туалет як запорука освіти. Звучить дивно, але правда. Користуватися вуличними сортирами та терпіти жахливі умови - ось чого насамперед навчаються учні однієї зі шкіл на Миколаївщині. Школа вже другий рік поспіль чекає на ремонт. Проблема не в грошах - твердять місцеві жителі. А в чому ж тоді - відповідь на це питання намагалася знайти Марина Михайловська.

Задалеко дошка, недостатньо наочних матеріалів, бракує місця. Так проходить урок першачків. І проводять його в кабінеті хімії. Старша школа потіснилася й віддала частину своїх класів малечі. Бо через аварійність один із корпусів Березнегуватської школи - закрили.

Ольга Бродецька, вчителька першого класу:

Про яку адаптацію можемо говорити, якщо вони йдуть з дитячого садочку, і ми повинні плавно перейти до навчання в школі, а ми їх зразу кинули в такі жорсткі умови.

Донька Сергія вчиться в інклюзивному класі. Та до спеціального інвентаря, книг Брайля та приміщень, пристосованих для навчання особливих дітей, доступу не має.

Сергій Москаленко, батько учениці інклюзивного класу:

Вона 4 роки навчалася. Тут ігрова зала була, для незрячої дитини це багато дає. Ігрова зала, де можна все пояснити, попробувати на ощуп.

Немає в школі ані бібліотеки, ані комп'ютерного класу. Та головне - вбиралень на 600 учнів і педагогів - лише дві. Та й ті - в роздягальні спортзалу.

Олександр Горбунов, вчитель фізкультури:

Регуліруєм їхній заход в туалет. В першу чергу заходять діти, які сильно хочуть. Перші-другі класи.

Те, що навчатися в одному з трьох корпусів небезпечно, стало зрозуміло ще у 2018-му, пояснює директорка школи. Тріщинами вкрилися стіни, стелі, підлога, потекла покрівля. За два роки корпус взагалі закрили. Тоді на ремонт у рамках державної програми надали п'ять мільйонів гривень. Переможці тендера навіть встигли укріпити будівлю.

Галина Рудчик, директорка Березнегуватської школи:

Кошти були неперехідні, кошти повинні були освоїтися до кінця 2020 року і завершитися повністю реконструкція корпусу Г.

Утім, з незрозумілих причин роботи призупинили. А решта грошей повернулися державі. Цього року на капітальний ремонт виділили ще два мільйони. Але й їх реалізувати не вдалося.

Оксана Петруняк, голова піклувальної ради школи:

Ми писали листи на ім'я президента, в ОДА ". Вони нам відповіли, оскільки засновник Березнігуватської селищної ради, цим питанням вони повинні займатися.

Натомість у місцевій владі кивають на попередників. Мовляв, школу в комунальну власність прийняли лише на початку цього року.

Ганна Хижняк, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Березнегуватської селищної ради:

Коли передавалася школа, проектна документація на кап ремонт корпусу Г не передалася. Вона передалася у власність Березнігуватської селищної ради лише у серпні.

Нині ж, запевняють чиновники, планують провести новий тендер. Та батьки й педагоги побоюються, що поки чекатимуть, дах корпусу не витримає зими.