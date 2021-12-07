Ковід-сертифікат стане обов'язковим навіть для дітей від 5-ти років.

Обов'язкову вакцинацію для всіх приватних підприємств запроваджують у Нью-Йорку.

Про це заявив мер міста Білл де Блазіо. За його словами, вже з 27 грудня в усіх працівників вимагатимуть ковід-документи. На такий крок влада пішла, аби протистояти поширенню нового штаму коронавірусу "Омікрон". У місті вже зафіксували 5 випадків інфікування. Також із наступного вівторка ковід-сертифікат стане обов'язковим навіть для дітей від 5-ти років.