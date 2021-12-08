Германия примет меры против "Северного потока-2" в случае вторжения РФ в Украину [ Редактировать ]
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Власти Германии готовы принять меры против "Северного потока-2", если Российская Федерация прибегнет к полномасштабной войне против Украины. Соединенные Штаты Америки также не останутся в стороне.
Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.
По словам Нуланд, Германия и США готовы к серьезным мерам против трубопровода в случае обострения ситуации вокруг Украины.
"Я считаю, что они (правительство Германии - ред.) готовы", - заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам.
В то же время Белый дом уже начал "интенсивные консультации" с новым правительством Германии.
Напомним, что 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
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