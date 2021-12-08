Власти Германии готовы принять меры против "Северного потока-2", если Российская Федерация прибегнет к полномасштабной войне против Украины. Соединенные Штаты Америки также не останутся в стороне.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.

По словам Нуланд, Германия и США готовы к серьезным мерам против трубопровода в случае обострения ситуации вокруг Украины.

"Я считаю, что они (правительство Германии - ред.) готовы", - заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам.

В то же время Белый дом уже начал "интенсивные консультации" с новым правительством Германии.

Напомним, что 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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