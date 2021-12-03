В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 13 777 человек, а умерли - 509. Выздоровели почти 23 тысячи человек.

За сутки госпитализировали 2992 человека; летальных исходов - 509; выздоровели - 22 893 человека.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 477 649 человек; выздоровели - 3 018 620 человек; летальных случаев - 87 566.

Напомним, что генсек ООН раскритиковал закрытие границ из-за "Омикрона".

Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.