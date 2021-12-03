В Украине зафиксировали почти 14 тысяч новых случаев COVID [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 13 777 человек, а умерли - 509. Выздоровели почти 23 тысячи человек.
За сутки госпитализировали 2992 человека; летальных исходов - 509; выздоровели - 22 893 человека.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 477 649 человек; выздоровели - 3 018 620 человек; летальных случаев - 87 566.
Напомним, что генсек ООН раскритиковал закрытие границ из-за "Омикрона".
Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.
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