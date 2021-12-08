СБУ предотвратила теракт в колледже [ Редактировать ]
В среду, 8 декабря, в Службе безопасности Украины заявили о предотвращении теракта в одном из колледжей в Черкасской области.
В ходе следственно-оперативных действий разоблачены два студента, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников. У злоумышленников изъяты пистолеты. Информацию о подготовке к теракту они распространили через запрещенную в Украине соцсеть "ВКонтакте".
Двое студентов местного колледжа через интернет распространяли сообщения по фото- и видео материалам о планировании к массовому расстрелу одногруппников. Злоумышленники призвали через соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками.
Во время обысков по местам жительства правоохранители нашли:
- два пистолета,
- компьютерную технику,
- средства связи с доказательствами противоправной деятельности.
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.
Задержанным – по 18 лет. Возможным мотивом их намерений является буллинг со стороны одногруппников. Сейчас юноши находятся под наблюдением родителей, вопрос меры предосторожности будет решаться после получения выводов экспертизы.
Напомним, что в Тернопольской области был перекрыт крупный канал сбыта наркотических веществ. Злоумышленники действовали большое года с июля 2020 года до октября 2021 года, организатор по месту своего проживания и в лесопосадках выращивал коноплю.
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