В среду, 8 декабря, в Службе безопасности Украины заявили о предотвращении теракта в одном из колледжей в Черкасской области.

В ходе следственно-оперативных действий разоблачены два студента, которые угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников. У злоумышленников изъяты пистолеты. Информацию о подготовке к теракту они распространили через запрещенную в Украине соцсеть "ВКонтакте".

Двое студентов местного колледжа через интернет распространяли сообщения по фото- и видео материалам о планировании к массовому расстрелу одногруппников. Злоумышленники призвали через соцсети присоединяться к их преступной группе для физической расправы над сверстниками.

Во время обысков по местам жительства правоохранители нашли:

два пистолета,

компьютерную технику,

средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Задержанным – по 18 лет. Возможным мотивом их намерений является буллинг со стороны одногруппников. Сейчас юноши находятся под наблюдением родителей, вопрос меры предосторожности будет решаться после получения выводов экспертизы.

Напомним, что в Тернопольской области был перекрыт крупный канал сбыта наркотических веществ. Злоумышленники действовали большое года с июля 2020 года до октября 2021 года, организатор по месту своего проживания и в лесопосадках выращивал коноплю.

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