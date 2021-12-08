Дві людини загинули унаслідок стрілянини в Москві [ Редактировать ]
Дві людини загинули, троє поранені - унаслідок стрілянини в Москві. За попередніми даними, 45-річний чоловік відмовився надівати маску в московському багатофункціональному центрі й відкрив вогонь. Загинули адміністратор та охоронець установи. Серед поранених - 10-річна дівчинка. Нападника затримали. Поранених у тяжкому стані доправили до лікарні.
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