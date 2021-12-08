Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры. В Кремле заявили, что они договорились провести еще один разговор. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сроки новых переговоров Россия и США по итогам общения лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена пока не определены.

Президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты представителей, нужно будет пообщаться еще раз. Но сейчас, в данный момент ответить, когда это будет возможно, не представляется возможным.

Напомним, что Зеленский и Блинкен 6 декабря провели телефонный разговор. Во время него стороны "согласовывали позиции перед разговором Байдена и Путина".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.