Путин и Байден договорились о новых переговорах [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры. В Кремле заявили, что они договорились провести еще один разговор. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сроки новых переговоров Россия и США по итогам общения лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена пока не определены.
Президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты представителей, нужно будет пообщаться еще раз. Но сейчас, в данный момент ответить, когда это будет возможно, не представляется возможным.
Напомним, что Зеленский и Блинкен 6 декабря провели телефонный разговор. Во время него стороны "согласовывали позиции перед разговором Байдена и Путина".
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