Кулеба едет в Британию: какая цель визита [ Редактировать ]
В среду и четверг, 8-9 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, совершит визит в Великобританию. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Состоится подготовительное заседание Диалога стратегического партнерства Украины и Британии.
В МИД отметили, что Диалог стратегического партнерства является новым форматом в украинско-британских отношениях и начинается согласно всеобъемлющему соглашению, которое было подписано в октябре 2020 года в Лондоне президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Стороны также обсудят шаги для укрепления украинско-британских отношений в политической, торговой, экономической, сфере безопасности и оборонной сферах.
Кулеба отдельно поднимет вопрос либерализации визового режима для украинских граждан.
Кулеба и государственный секретарь по иностранным делам, Содружеству наций и развитию Великобритании Лиз Трасс проведут отдельные двусторонние переговоры, ключевыми темами которых станут консолидация поддержки Украины на фоне агрессивных действий России, энергетическая безопасность, совместное противодействие вызовам в более широком Черноморском регионе.
Кулеба также выступит на мероприятии, посвященном инвестиционным возможностям Украины.
Напомним, что ранее глава МИД Украины отреагировал на слова Лукашенко о "российском" Крыме.
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