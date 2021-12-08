В среду и четверг, 8-9 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, совершит визит в Великобританию. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Состоится подготовительное заседание Диалога стратегического партнерства Украины и Британии.

В МИД отметили, что Диалог стратегического партнерства является новым форматом в украинско-британских отношениях и начинается согласно всеобъемлющему соглашению, которое было подписано в октябре 2020 года в Лондоне президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Стороны также обсудят шаги для укрепления украинско-британских отношений в политической, торговой, экономической, сфере безопасности и оборонной сферах.

Кулеба отдельно поднимет вопрос либерализации визового режима для украинских граждан.

Кулеба и государственный секретарь по иностранным делам, Содружеству наций и развитию Великобритании Лиз Трасс проведут отдельные двусторонние переговоры, ключевыми темами которых станут консолидация поддержки Украины на фоне агрессивных действий России, энергетическая безопасность, совместное противодействие вызовам в более широком Черноморском регионе.

Кулеба также выступит на мероприятии, посвященном инвестиционным возможностям Украины.

Напомним, что ранее глава МИД Украины отреагировал на слова Лукашенко о "российском" Крыме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.