Президент России Владимир Путин считает провокационными вопросы о возможном нападении на Украину. По его словам, Москва проводит миролюбивую внешнюю политику, но должна обеспечивать свою безопасность. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Это провокационный вопрос. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем со всеми нашими партнерами", - ответил Путин на вопрос о возможности нападении на Украину.

Он добавил, что опыт размещения систем ПРО в Польше и Румынии дает основания полагать, что это же самое произойдет и в случае вступления Украины в НАТО.

"Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия… Вот в таком объеме достаточно будет ответить на такой день", - добавил российский президент.

Напомним, что ранее глава МИД Украины отреагировал на слова Лукашенко о "российском" Крыме.

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