Термінове обговорення українського питання влаштували в британському парламенті. Депутати викликали на засідання представника Міністерства закордонних справ країни, щоби дізнатися про дії уряду в разі нападу РФ на Україну. Тож як реагуватиме Велика Британія на можливе вторгнення з Лондона розкаже Світлана Чернецька.

Зазвичай порядок денний парламенту готують завчасно. Але в разі термінових подій - депутатам дозволено вносити зміни. Зокрема, за згоди спікера можна невідкладно викликати на трибуну будь-якого міністра чи заступника. Цього разу причиною для нагальних дебатів стало українське питання.

Боб Сілі, депутат парламенту Великої Британії:

Незалежно від того, відбудеться вторгнення Росії до України цього місяця чи наступного року, Путін намагатиметься досягти трьох цілей за час останнього десятиліття при владі. По-перше, розчленувати Україну, влітку він сам говорив, що не поважає її кордони. По-друге, розгромити єдність НАТО. І по-третє, "зацементувати" російську ідентичність як держави, що є ворожою та протилежною Заходові.

Саме консерватор Боб Сілі став ініціатором термінового обговорення. Каже, уже за кілька тижнів може розгорітися масштабна війна в східній Європі. Тож Велика Британія має бути готовою до швидкої відповіді на ситуацію. І в уряді із цим погоджуються.

Вікі Форд, представниця Міністерства закордонних справ Великої Британії:

Велика Британія має чітку позицію - будь-яке воєнне вторгнення до України було б стратегічною помилкою. Російському уряду слід очікувати серйозних наслідків. Ціна вторгнення буде катастрофічно високою.

Щоправда, депутати так і не почули, як далеко готовий зайти уряд в питанні майбутніх санкцій. Парламентарі наполягають, що бити треба по найболючіших місцях. Насамперед - це зупинка газопроводу "Північний потік 2", який іде в обхід України. І бути готовими до такого радикального кроку, як від'єднання Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT. А паралельно треба посилювати допомогу Україні.

Джон Віттінгдейл, депутат парламенту Великої Британії:

Велика Британія має особливу відповідальність як підписант Будапештського меморандуму, який гарантував територіальну цілісність України. До речі, Росія теж була її підписантом. Чи не вважає уряд, що потрібно збільшити підтримку не лише українських сил на Донбасі, але й тих, хто захищає українські порти Чорного моря від можливого вторгнення з окупованого Криму?

Лише за минулий рік Лондон надав Києву понад 50 мільйонів доларів допомоги. А британські вояки провели тренування за участі приблизно 20 тисяч українських солдатів та офіцерів.

Вікі Форд, представниця Міністерства закордонних справ Великої Британії:

Велика Британія непохитно підтримує суверенність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами. Росія повинна дотримуватися принципів і зобов'язань ОБСЄ, які вона підписала за власної згоди і які порушує, посилюючи агресію щодо України.

Уряд також запевнив, що й далі підтримуватиме вступ України до НАТО й тісно співпрацюватиме з Києвом. Наприклад, завтра міністри закордонних справ двох країн зустрінуться в новому форматі. Уперше в Лондоні відбудеться так званий "британсько-український стратегічний діалог".