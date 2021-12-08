У Китаї відповіли, що США "заплатять ціну" за своє рішення

Австралія приєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні. Урядові представники не поїдуть на Ігри до Китаю, однак спортсменів таке рішення не зачепить.

Усе через порушення прав людини в КНР та блокування імпорту австралійських товарів. Напередодні дипломатичний бойкот головних спортивних змагань цієї зими оголосили Сполучені Штати.

У Китаї відповіли, що США "заплатять ціну" за своє рішення, і попередили про "рішучі контр-заходи" у відповідь.