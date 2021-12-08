Австралія приєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади [ Редактировать ]
Австралія приєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні. Урядові представники не поїдуть на Ігри до Китаю, однак спортсменів таке рішення не зачепить.
Усе через порушення прав людини в КНР та блокування імпорту австралійських товарів. Напередодні дипломатичний бойкот головних спортивних змагань цієї зими оголосили Сполучені Штати.
У Китаї відповіли, що США "заплатять ціну" за своє рішення, і попередили про "рішучі контр-заходи" у відповідь.
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Білий дім оголосить про це вже цього тижня, повідомляє CNN із посиланням на власні джерела в адміністрації Байдена.
Австралия вслед за США присоединится к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Об этом заявил премьер-министр Скотт Моррисон
Австралія приєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні. Урядові представники не поїдуть на Ігри до Китаю, однак спортсменів таке рішення не зачепить.
Урядові представники не поїдуть на Ігри до Китаю, однак спортсменів таке рішення не зачепить. Усе через порушення прав людини в КНР та блокування імпорту австралійських товарів.
Офіційну думку Пекіну озвучив посол КНР в Україні Фань Сяньжун.