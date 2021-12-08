Еммануель Макрон планує зателефонувати Зеленському та Путіну [ Редактировать ]
І на цьому президентські переговори не закінчуються.
Найближчими днями лідер Франції Еммануель Макрон планує зателефонувати Зеленському та Путіну.
Мета дзвінків - та сама. Обговорити питання деескалації між країнами, кажуть у Єлисейському палаці.
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Втім, ця розмова навряд чи додасть якихось нових відомостей про вчорашню бесіду - Байдена з Путіним. Адже її головні тези відомі ще відучора.
Про це він заявив на прес-конференції з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем у Києві. Зеленський додав, що детальніше прокоментує переговори після особистої бесіди з Байденом, яка має відбутися завтра.
Напередодні розмови Байдена з Путіним президент України телефоном поговорив з очільником американського держдепу.
Про це напередодні заявив Володимир Зеленський. Він виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради.
Андрей Пленкович нині перебуває з дводенним візитом в Україні. Під час перемов політик наголосив: Україна досягла значного прогресу в імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.