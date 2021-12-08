У Пекіні не забарилися з відповіддю.

Нова фаза дипломатичного бойкоту. Слідом за Америкою - Австралія, Нова Зеландія, Британія та Канада - відмовляються їхати до Китаю на Олімпіаду-2022. Проте офіційно причини в кожної країни різні.

Як Пекін реагує на спортивний бойкот і які політичні наслідки він може мати? Наші кореспонденти розкажуть.

Після торгово-економічної війни 2018, між Вашингтоном і Пекіном - нове протистояння. Цього разу - дипломатичне. Усе через репресії в країні. Нещодавній кричущий випадок з китайською тенісисткою Пен Шуай, яка зникла після звинувачень одного з урядовців у сексуальних домаганнях.

Джен Псакі, речниця Білого дому:

У зв'язку з геноцидом, який здійснює керівництво КНР щодо уйгурів в Сіньцзяні, а також іншими порушеннями прав людини, адміністрація Байдена не відряджатиме дипломатичну чи офіційну делегацію на Олімпіаду та Паралімпіаду в Пекін. Ми стовідсотково підтримуємо олімпійську збірну США і вболіватимемо за наших спортсменів удома. Проте не збираємося долучатися до "фанфар" Олімпійських ігор.

Дипломатичний бойкот США уже підтримала Нова Зеландія - щоправда, не через політику, а через коронавірусні обмеження. А також Австралія. Там, окрім репресій китайської влади, обурені блокуванням імпорту австралійських товарів.

Скотт Моррісон, Прем'єр-міністр Австралії:

Ми завжди раді обговорити з китайським урядом усі наявні проблеми, з нашого боку немає жодних перешкод. Проте китайське керівництво неодноразово відмовлялося робити кроки на зустріч. Водночас Австралія ніколи не поступиться своїми інтересами.

У Пекіні не забарилися з відповіддю.

Ванг Венбінь, речник Міністерства закордонних справ Китаю:

Нікому не цікаво - приїде офіційна делегація Австралії чи ні. Їх узагалі ніхто не запрошував. Австралійський уряд просто сліпо наслідує кожен крок Америки, не відрізняючи чорне від білого і не маючи меж. Китай рішуче засуджує це. А Сполучені Штати ще заплатять за свої дії. Стежте за новинами.

У Міжнародному олімпійському комітеті до дипломатичного бойкоту США поставилися з повагою.

Марк Адамс, речник Міжнародного олімпійського комітету:

Це політичне рішення, і ми його поважаємо. Що важливо, воно не порушує прав американських спортсменів брати участь в олімпійських змаганнях у Китаї.

За даними деяких ЗМІ, невдовзі до бойкоту США також може приєднатися Японія. Зимова олімпіада в Китаї триватиме від 4 до 20 лютого.