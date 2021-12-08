Австралія, Нова Зеландія, Британія та Канада відмовляються їхати до Китаю на Олімпіаду [ Редактировать ]
Нова фаза дипломатичного бойкоту. Слідом за Америкою - Австралія, Нова Зеландія, Британія та Канада - відмовляються їхати до Китаю на Олімпіаду-2022. Проте офіційно причини в кожної країни різні.
Як Пекін реагує на спортивний бойкот і які політичні наслідки він може мати? Наші кореспонденти розкажуть.
Після торгово-економічної війни 2018, між Вашингтоном і Пекіном - нове протистояння. Цього разу - дипломатичне. Усе через репресії в країні. Нещодавній кричущий випадок з китайською тенісисткою Пен Шуай, яка зникла після звинувачень одного з урядовців у сексуальних домаганнях.
Джен Псакі, речниця Білого дому:
У зв'язку з геноцидом, який здійснює керівництво КНР щодо уйгурів в Сіньцзяні, а також іншими порушеннями прав людини, адміністрація Байдена не відряджатиме дипломатичну чи офіційну делегацію на Олімпіаду та Паралімпіаду в Пекін. Ми стовідсотково підтримуємо олімпійську збірну США і вболіватимемо за наших спортсменів удома. Проте не збираємося долучатися до "фанфар" Олімпійських ігор.
Дипломатичний бойкот США уже підтримала Нова Зеландія - щоправда, не через політику, а через коронавірусні обмеження. А також Австралія. Там, окрім репресій китайської влади, обурені блокуванням імпорту австралійських товарів.
Скотт Моррісон, Прем'єр-міністр Австралії:
Ми завжди раді обговорити з китайським урядом усі наявні проблеми, з нашого боку немає жодних перешкод. Проте китайське керівництво неодноразово відмовлялося робити кроки на зустріч. Водночас Австралія ніколи не поступиться своїми інтересами.
У Пекіні не забарилися з відповіддю.
Ванг Венбінь, речник Міністерства закордонних справ Китаю:
Нікому не цікаво - приїде офіційна делегація Австралії чи ні. Їх узагалі ніхто не запрошував. Австралійський уряд просто сліпо наслідує кожен крок Америки, не відрізняючи чорне від білого і не маючи меж. Китай рішуче засуджує це. А Сполучені Штати ще заплатять за свої дії. Стежте за новинами.
У Міжнародному олімпійському комітеті до дипломатичного бойкоту США поставилися з повагою.
Марк Адамс, речник Міжнародного олімпійського комітету:
Це політичне рішення, і ми його поважаємо. Що важливо, воно не порушує прав американських спортсменів брати участь в олімпійських змаганнях у Китаї.
За даними деяких ЗМІ, невдовзі до бойкоту США також може приєднатися Японія. Зимова олімпіада в Китаї триватиме від 4 до 20 лютого.
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Урядові представники не поїдуть на Ігри до Китаю, однак спортсменів таке рішення не зачепить. Усе через порушення прав людини в КНР та блокування імпорту австралійських товарів.
Білий дім оголосить про це вже цього тижня, повідомляє CNN із посиланням на власні джерела в адміністрації Байдена.
Білий дім оголосить про це вже цього тижня - повідомляє CNN з посиланням на власні джерела в адміністрації Байдена. За їхніми даними, ідеться про повну відсутність американських офіційних осіб на олімпійських іграх.