Два порушення режиму тиші було на сході країни минулої доби [ Редактировать ]
Два порушення режиму тиші було на сході країни минулої доби. У напрямку Нью-Йорка та Новоолександрівки ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
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Таку активність пов'язують із нещодавньою ротацією ворога. Навпроти українських позицій до бою стали свіжі сили.
Поблизу Південного противник застосував заборонені міномети 120 калібру. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї вдарив поблизу Новоолександрівки та Майорська.
Українські бійці дотримуються Мінських домовленостей і відповідають на провокації лише дозволеними калібрами.
Поблизу Південного противник застосував 120 міномети. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї вдарив поблизу Новоолександрівки та Майорська.
Передові позиції наших військ. Луганщина. В День української армії, - тут особливо обережні. Адже ймовірність Обстрілів зростає - ворог щільним вогнем може спеціально "привітати" наших оборонців із їхнім днем.