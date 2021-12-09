Росія зіткнеться з масштабними наслідками у разі нападу на Україну [ Редактировать ]
Росія зіткнеться з масштабними наслідками у разі нападу на Україну. Таке заявив голова МЗС Франції - Жан-Ів Ле Дріан. За його словами, йдеться про безпрецедентні санкції, від запровадження яких західні країни відмовилися 2014 року. Обговорити зростання напруги на українському кордоні найближчими днями планує президент Франції. Емануель Макрон проведе розмову з Володимиром Зеленським, повідомляють у Єлисейському палаці. У планах і розмова з Путіним.
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