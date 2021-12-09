Різдвяна прикраса в будинок. У Німеччині чоловік підсвітив свою оселю 40 тисячами вогнів. Та каже, така кількість лампочок - ще не максимум. Скільки ж вогнів бачив будинок німця раніше та що ще цікавого є на його подвір'ї - розкажуть мої колеги.

"Різдво - це світлий час" - вислів, який Леон Шіперс сприймає дуже серйозно. Щороку в грудні чоловік запалює у своєму будинку й саду тисячі вогнів, створюючи льодові пейзажі та різдвяні прикраси різних форм і кольорів. Та цьогоріч на Мозельштрассе, 12 довелося трішки впустити темряву через пандемію.

Леон Шіперс, власник будинку:

Ми мусили зменшити кількість вогнів більше ніж на 50 відсотків. На задньому дворі зазвичай горять 130 тисяч лампочок. Та цьогоріч там порожньо. А перед будинком запалили 40 тисяч вогнів. Це набагато менше, проте краще, ніж нічого!

Різдвяну ілюмінацію у дворі вперше створив батько Шіперса 20 років тому. Розпочинав із маленьких прикрас, а з роками створив фігури Санта Клауса-танцівника, лося, що визирає з труби, північних Оленів, білих ведмедів із Північного полюса тощо. На подвір'ї Шіперса є навіть глінтвейна. Тут господар розливає напої. Зазвичай різдвяний бар у новорічний період відвідують близько 80 гостей щодня.

Леон Шіперс, власник будинку:

У попередні роки ми відчиняли нашу глінтвейну щодня, проте цьогоріч можемо працювати лише у вихідні з 5 до 8 години вечора. Оскільки відвідувачів обмаль.

Попри зменшення вогнів, будинок Шіперса - окрема різдвяна окраса міста. Чого варте лише семиметрове дерево, на якому сяють 10 тисяч лампочок. І є ще одна перевага. Зазвичай, аби встигнути до свята, Шіперс прикрашає будинок із вересня. Цього року господар розпочав пізніше.