У Національному художньому музеї відкрили експозицію, присвячену Міжнародному дню боротьби з корупцією, який відзначають сьогодні. Через змінені класичні картини - сучасні художники показують, як корупція впливає на життя кожного українця. Побувала на відкритті й наша Лариса Золотарюк.

Зараз ми знаходимося на місці нашої першої експозиції, де зазвичай висить картина Сергія Васильківського "В степу". Але сьогодні козаки постануть перед незаконною забудовою.

Проєкт "Корупціонізм" - спосіб привернути увагу тисяч людей до теми корупції та поговорити з ними про це мовою мистецтва. Адже наслідки зловживань впливають на життя кожного українця: незаконна забудова чи паркування, вирубування лісів, що спричиняє екологічні катастрофи, занедбана залізниця тощо.

Тарас Тополя, відвідувач виставки, соліст гурту "Антитіла":

Головна штука - це привернути увагу до проблеми. Через картини це виходить дуже вдало. Я знаю кейси. І ви їх так само знаєте. Коли, наприклад, на Трухановому острові метеостанцію якимось чином переобладнують. Будують там великий багатоповерховий будинок, потім його намагаються продати.

На виставці представлено п'ять картин. Їх створила група молодих художників за п'ять днів. Вони отримали цифрові копії від музею. Переосмислили ці роботи й додали до них елементи чи прояви корупції, з якими ми нині зустрічаємося.

Юлія Литвинець, директорка Національного художнього музею:

Ви різко перескакуєте з 19 сторіччя у 21 сторіччя. І фактично це емоційно буде збивати вас з того настрою, з яким ви прийшли до музею. І саме ця емоція буде заставляти вас замислюватися.

Ідея проєкту належить Антикорупційній ініціативі ЄС в Україні.

Ірина Шиба, заступник керівника Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні:

Ми нагадуємо громадянам про те, що корупція, на жаль, досі існує. Але попри те, Україна робить значні успіхи у цій боротьбі. І мало того, ми маємо велику кількість інструментів, за допомогою яких не лише журналісти-розслідувачі чи детективи НАБУ можуть протистояти корупціонерам. А кожен з нас з вами може долучатись до цієї боротьби.

А саме: перевіряти державні закупівлі на онлайн-платформі Prozorro, бути викривачем та повідомляти про хабарі чи інші корупційні злочини до НАБУ та САП. А щодо картин, представлених на експозиції:

Ірина Шиба, заступник керівника Антикорупційної ініціативи ЄС:

Вони залишаться у власності Антикорупційної ініціативи ЄС. І ми сподіваємося, що ми далі зможемо їх показувати громадянам.

Проте, саме в Національному художньому музеї України виставка триватиме лише до 12 грудня.