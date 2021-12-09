С 3 ноября 2021 года на Одесской таможне не могут пройти таможенные процедуры 25 контейнеров с подарочными товарами, которые более 70 компаний заказали для распродажи в "черную пятницу" и новогодние праздники.

Об этом информирует телеканал НТН. Грузы блокируют следователи и на удивление контрразведка СБУ, в чьи полномочия явно не входят подобные действия. Мотивируют тем, что заказчиками товаров, якобы, являются технические компании, которые не осуществляют в реальности хозяйственную деятельность.

Собственникам грузов пришлось доказывать, что они "не верблюды" в Шевченковском районном суде Киева. На судебное заседание явились представители всех без исключения компаний, чем ни мало удивили, как следователей СБУ так и прокуратуру, которые настаивали на аресте грузов. В итоге прокуратура отказалась от своего ходатайства об аресте грузов и суд, изучив все подтверждающие легальность товаров документы, снял все ограничения.

Вместе с тем, это не помогло предпринимателям. СБУ продолжает блокировать контейнеры несмотря на судебное решение, не утруждая себя пояснить причины подобных действий.

"Вопреки решения суда грузы до сих пор заблокированы, а силовики свои действия не объясняют. Бизнес теряет доходы. Предприниматели боятся, что контейнеры с их подарочными товарами могут пролежать на складе все новогодние праздники", - заявила на пресс-конференции в ИА "Украинские новости" директор ООО "Логистика ЮА" Виктория Пикшрене.

По ее словам, история "беспредела" началась ночью. На таможенный склад на автомобилях со снятыми номерами заехали 50 сотрудников СБУ, которые без предъявления документом и каких-либо объяснений начали "следственные действия". Через какое-то время СБУ дало команду руководству Одесской таможни заблокировать склад по причине неработающей системы видеонаблюдения, которую они сами же и вывели из строя. Следователи даже не подумали о том, что те же видеокамеры, которые сотрудники СБУ вывели из строя, засняли их в "момент преступления", а видеозапись оказалась в руках владельцев склада и журналистов.

Единственный способ снять незаконную блокаду СБУ и наконец получить свои грузы, пострадавшие предприниматели видят в обращении к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Они требуют от НАБУ возбудить антикоррупционное производство и выяснить, что же на самом деле искали СБУ – реальные нарушения или взятку с владельцев таможенного склада.