Війна на Донбасі: супротивник застосовує важке озброєння попри присутність ОБСЄ [ Редактировать ]
Противник застосовує важкі міномети навіть і посеред дня. Армійці кажуть - усе через нещодавні ротації у ворожому війську. Наш Руслан Смєщук поспілкувався з українськими оборонцями.
Луганщина, українські позиції навпроти тимчасово окупованого Первомайська. Це - стабільно напружений напрямок. Напередодні тут ворог влаштував потужний обстріл наших оборонців.
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
Було навіть лячно в деякі моменти, з мінометів стріляли, зі стрілецької зброї, із кулеметів.
Гатили із заборонених мінометів просто посеред білого дня, що зазвичай відбувається не часто - розповідають армійці. Після влучання перших мін ворог дещо коригував вогонь і атакував знову.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Был первый прилет, потом еще - и потом вот так в течении дня - как начался обстрел, обстрел был минометный, потом еще гаранатометы добавили. СПГ.
Вояки розповідають - супротивник обстріляв майже всю смугу їхньої відповідальності. Накриваючи й центр, і фланги. Утім, без особливого результату.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Еще соседние позиции слева и справа… Можно сказать по всей нашей линии розмежування, было слышно и пять и десять километров от нас ложились мины.
Таку активність пов'язують із нещодавньою ротацією ворога. Навпроти українських позицій до бою стали свіжі сили.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
За останній тиждень часу, такі обстріли - вони регулярні. Часто відбуваються. Але вони, сказати можна - короткострокові. Деякий час постріляли. І все - затихли. Потім тиша - тиша - потім знову відкривають вогонь.
Невдовзі маємо нагоду пересвідчитися в цьому особисто. Зав'язується черговий стрілецький бій.
І це тоді, коли тут, поблизу передової, постійно чергуються патрулі ОБСЄ. І якщо на інших напрямках це часто стримує супротивника, то тут - ні.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Спостерігачі, які є - воно ніяк не впливає на них. Взагалі ніяк. Тобто що вони задумали - то вони й роблять. Якщо вони задумали що обстріл буде о такій-то годині - значить він і буде.
Що ж до загальної ситуації на лінії фронту, за минулу добу кількість ворожих обстрілів дещо збільшилася. Однак без поранених і втрат серед українських вояків.
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