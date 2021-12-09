Питання, яке порушують не лише в українських медіа, а й у західних.

Литва передала для України бронежилети і тактичні ремені. Німецький Бундестаг провів екстрені слухання щодо ситуації на українських кордонах. А МЗС Франції та Німеччини заявили, що хочуть якнайшвидше організувати "нормандську" зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Більше про увагу Заходу до України розкаже Олена Абрамович.

Чи готуватися Україні до війни? Питання, яке порушують не лише в українських медіа, а й у західних. Наша країна цього тижня на перших шпальтах найвпливовіших у світі видань. Британська "The Independent" цитує політиків із поясненням, що напад Росії зараз був би стратегічною помилкою Кремля. "The New York Times" робить репортажі з передової - з коментарями українських військових, готових відповідати на наступ. "BBC" детально аналізує кілька сценаріїв розвитку подій: відступ Путіна, дипломатичне рішення та воєнні дії.

Джонатан Маркус, почесний професор Інституту стратегії та безпеки Ексетерського університету для "ВВС":

Росія готується до воєнного варіанту, станеться це чи ні. Це може мати різні форми - від масштабного вторгнення до наступу на Схід України. Однією із цілей було б вивести на поле бою основну бойову техніку української армії та завдати такої поразки, що уряду доведеться переосмислити свою позицію.

Висвітлило цю тему навіть бізнес-видання "Forbs". Там проаналізували, наскільки ймовірно, що РФ задіє авіацію в потенційній відкритій війні. Тим часом "Financial Times" фокусується на способах стримати Росію. Один із них - зупинити "Північний потік 2". І хоч новий канцлер Німеччини - Олаф Шольц підтримує запуск газогону, цей варіант не слід відхиляти, написало видання. В одному зі своїх перших інтервʼю Шольц висловив підтримку Україні.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

У нас дуже чітка позиція: ми хочемо, щоб усі поважали недоторканність кордонів. Усі розуміють, що в іншому випадку будуть наслідки, але зараз нам потрібно зробити все, щоб запобігти порушенню меж України.

У німецькому Бундестазі провели термінові слухання щодо ситуації на українських кордонах. Депутати закликали новий уряд Німеччини зосередитись на врегулюванні ситуації довкола України з перших днів роботи. Новообрана очільниця МЗС уже зустрілася з французьким колегою. Заявили - прагнуть якнайшвидше організувати "нормандську" зустріч на рівні міністрів. І пригрозили РФ серйозними наслідками в разі нападу.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Територіальна цілісність і суверенітет України для нас непорушні. Тому ми хочемо дуже тісного діалогу з нашими партнерами з Європи та НАТО, щоб уникнути ситуації воєнної ескалації. Росія заплатить високу політичну і насамперед економічну ціну за будь-яке подальше порушення українського суверенітету.

Надають західні країни і практичну допомогу - проводять спільні навчання, допомагають обладнанням. У четвер, наприклад, литовський міністр оборони привіз до Києва бронежилети і тактичні ремені для українських військових. І пообіцяв, що це лише частина допомоги - більше доправлять найближчим часом.