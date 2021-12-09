"SpaceX" вивела на орбіту лабораторію для дослідження будови Всесвіту [ Редактировать ]
Компанія Ілона Маска "SpaceX" вивела на орбіту астрофізичну лабораторію для дослідження будови Всесвіту. Лабораторія - спільний проєкт НАСА та італійської космічної агенції.
Вона оснащена трьома телескопами, призначеними для фіксації рентгенівського випромінювання. На орбіті апарат перебуватиме 2 роки, протягом яких вивчатиме ядра галактик, чорні діри та нейтронні зірки.
Вартість проєкту майже 200 мільйонів доларів.
по теме
Запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида. Лабораторія - спільний проєкт НАСА та італійської космічної агенції.
Украинский спутник "Сич-2-30" отправили в США. Спутник доставят в Космический центр имени Кеннеди для подготовки к запуску ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX.
Миллиардер охарактеризовал ситуацию с темпами производства ракетных двигателей Raptor для сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy и многоразового космического корабля Starship как "катастрофическую"
Об'єкт, який, згадуючи "зоряні війни" і Дарта Вейдера так і назвали - Дарт, - має історичну мету. Змінювати курс астероїдів, які можуть загрожувати Землі. Його місія триватиме 10 місяців, маршрут - 11 мільйонів кілометрів!
Апарат проекту DART сьогодні вирушив у космос на борту ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX. На другому етапі місії він відокремиться, розгорне сонячні батареї і почне зближення з подвійним астероїдом Дідімос-Діморфос.