Новый год-2022: во сколько обойдется праздничный стол украинцам (инфографика) [ Редактировать ]
Уже совсем скоро украинцы будут отмечать 2022 год. В связи с карантинной ситуацией в стране, многие из нас будут праздновать Новый год дома в кругу близких и друзей. А это значит, что самое время подумать о том, как накрыть скромный, но красивый стол для гостей.
Podrobnosti.ua проанализировали цены на продукты и разобрались в том, во сколько обойдется праздничный стол в 2022 году.
Так, согласно словам экспертов, украинцам следует ожидать повышения цен на праздничный стол до 20-25% по сравнению с прошлым годом. Прежде всего этому будет способствовать повышенный спрос на товары, без которых не обходится праздничный стол: мясо, яйца, майонез, овощи, фрукты и масло.
Мясо
Согласно данным крупных сетей киевских супермаркетов, куриное филе можно будет купить за 133-135 гривен/килограмм. Килограмм свиной грудки можно купить за 111 грн/кг, а на кости - от 135 грн/кг. Свиные ребра стоят - 113-115 грн/кг.
Говяжий ошеек нужно будет отдать 170 грн/кг, без кости - от 207 грн/кг. Голень на кости обойдется 140-143 грн/кг, а лопатка (без кости) - от 225 грн/кг.
Украинское сало значительно подорожало, его цена варьируется от 185 до 200 грн/кг.
Консервированные продукты
Максимальная цена горошка составляет 25-28 грн/425 г, а минимальная - 17,5 грн/425 г.
За консервированные ананасы (кольцами) цена стартует от 46 грн/565 мл.
Средние цены на консервированную кукурузу варьируются от 26 до 32 грн/420 мл. Минимальная цена - от 21 грн/420 мл.
Ну и куда же без крабового салата. Средняя цена за крабовые палочки варьируется от 36-40 грн/200 г.
Яйца
За десяток придется отдать от 30 гривен, а средняя цена составляет 33-36 грн/десяток.
Фрукты
Цена на мандарины стартует от 26,7 грн/кг, по акции можно найти предложения и от 25 грн/кг. Средняя цена составляет 28-30 грн/кг.
Апельсины обойдутся украинцам по средней цене 35-39 грн/кг. Сорта более высокого качества стоят от 51 грн/кг.
На счет алкоголя, средняя цена за бутылку шампанского составит от 120 грн, а вот за 0,5л коньяка придется отдать несколько больше - от 170 грн.
Любителям деликатесов нужно будет заплатить около 470 грн. Банка красной икры (80 г) обойдется в 140 грн, а 200 г красной рыбы - в 230 грн.
Узнайте, какой будет погода в новогоднюю ночь-2022 и сколько будут отдыхать украинцы этой зимой.
Ранее мы писали, для кого 2022 год станет счастливым. Также читайте, что запрещено делать в новогоднюю ночь и денежные приметы на Новый год-2022. Узнайте, в чем нужно встречать наступающий год Тигра.
Также сообщалось, что ни в коем случае нельзя дарить в Новый год-2022.
Если вы планируете улететь на отдых на новогодние праздники, узнайте о самых популярных направлениях в 2022 году. Кроме того, если вы еще не определились, как праздновать новогодний корпоратив - советуем вам заглянуть в наш материал.
Читайте также, когда лучше всего ставить елку и в каком цвете украшать ее в этом году. А тут вы сможете посмотреть что обязательно должно быть на праздничном столе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Уже совсем скоро все мы будем отмечать новый 2022 год. Сейчас самое время подумать о подарках своим близким и родным
Узнайте, какие существуют поверья для успешной встречи 2022 года
"Подробности" расскажут, как в следующем году привлечь фортуну на свою сторону
Новогодние праздники - самое любимое время как детей, так и взрослых
Новый год - праздник, который ждут и взрослые, и дети