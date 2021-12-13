Фото: сколько стоит новогодний стол в 2022 году / Подробности

Уже совсем скоро украинцы будут отмечать 2022 год. В связи с карантинной ситуацией в стране, многие из нас будут праздновать Новый год дома в кругу близких и друзей. А это значит, что самое время подумать о том, как накрыть скромный, но красивый стол для гостей.

Podrobnosti.ua проанализировали цены на продукты и разобрались в том, во сколько обойдется праздничный стол в 2022 году.

Так, согласно словам экспертов, украинцам следует ожидать повышения цен на праздничный стол до 20-25% по сравнению с прошлым годом. Прежде всего этому будет способствовать повышенный спрос на товары, без которых не обходится праздничный стол: мясо, яйца, майонез, овощи, фрукты и масло.

Мясо

Согласно данным крупных сетей киевских супермаркетов, куриное филе можно будет купить за 133-135 гривен/килограмм. Килограмм свиной грудки можно купить за 111 грн/кг, а на кости - от 135 грн/кг. Свиные ребра стоят - 113-115 грн/кг.

Говяжий ошеек нужно будет отдать 170 грн/кг, без кости - от 207 грн/кг. Голень на кости обойдется 140-143 грн/кг, а лопатка (без кости) - от 225 грн/кг.

Украинское сало значительно подорожало, его цена варьируется от 185 до 200 грн/кг.

Консервированные продукты

Максимальная цена горошка составляет 25-28 грн/425 г, а минимальная - 17,5 грн/425 г.

За консервированные ананасы (кольцами) цена стартует от 46 грн/565 мл.

Средние цены на консервированную кукурузу варьируются от 26 до 32 грн/420 мл. Минимальная цена - от 21 грн/420 мл.

Ну и куда же без крабового салата. Средняя цена за крабовые палочки варьируется от 36-40 грн/200 г.

Яйца

За десяток придется отдать от 30 гривен, а средняя цена составляет 33-36 грн/десяток.

Фрукты

Цена на мандарины стартует от 26,7 грн/кг, по акции можно найти предложения и от 25 грн/кг. Средняя цена составляет 28-30 грн/кг.

Апельсины обойдутся украинцам по средней цене 35-39 грн/кг. Сорта более высокого качества стоят от 51 грн/кг.

На счет алкоголя, средняя цена за бутылку шампанского составит от 120 грн, а вот за 0,5л коньяка придется отдать несколько больше - от 170 грн.

Любителям деликатесов нужно будет заплатить около 470 грн. Банка красной икры (80 г) обойдется в 140 грн, а 200 г красной рыбы - в 230 грн.

Узнайте, какой будет погода в новогоднюю ночь-2022 и сколько будут отдыхать украинцы этой зимой.

Ранее мы писали, для кого 2022 год станет счастливым. Также читайте, что запрещено делать в новогоднюю ночь и денежные приметы на Новый год-2022. Узнайте, в чем нужно встречать наступающий год Тигра.

Также сообщалось, что ни в коем случае нельзя дарить в Новый год-2022.

Если вы планируете улететь на отдых на новогодние праздники, узнайте о самых популярных направлениях в 2022 году. Кроме того, если вы еще не определились, как праздновать новогодний корпоратив - советуем вам заглянуть в наш материал.

Читайте также, когда лучше всего ставить елку и в каком цвете украшать ее в этом году. А тут вы сможете посмотреть что обязательно должно быть на праздничном столе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.