Автоматичний перепис клієнтів! Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг сьогодні погодила знижку на газ для клієнтів постачальника останньої надії. Нагадаю, вже цього місяця він мав продавати паливо за ринковими цінами, тобто - по 40 гривень за куб! Аби запобігти ціновому стрибку, майже 400 тисяч споживачів просто перевели на газопостачальну компанію "Нафтогаз".

Чи відповідає це правилам гри на ринку? Більше подробиць у матеріалі.

Акція! 400 тисяч клієнтів - бонусом! Та ще й автоматично!

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Своим всё, всем остальным игрокам на рынке - закон.

І як результат - ринок газу - вільний. Але, тільки на папері!

Євген Нацвін-Степанов, Перший заступник голови правління асоціації постачальників енергоресурсів:

Це спотворення конкуренції на ринку природного газу.

Чому? Як вплине рішення НКРЕКП на ціну газу?

-А чого було людям не сказати, чи якось може... щоб всі з документами знову не бігали.

Історію пані Людмили ми розповідали ще влітку. Жінку, як і ще 600 тисяч абонентів, тоді автоматично перевели на постачальника останньої надії. Бо постачальник, який був раніше, не зміг закупити газ дешево. Тож паливо жінці став продавати "Нафтогаз".

Євген Нацвін-Степанов, Перший заступник голови правління асоціації постачальників енергоресурсів:

При проведенні конкурсу, для відбору, були критерії - це 3 з половиною мільярда кубометрів сховища газу, або у грошовому вигляді. На той момент - єдина компанія, яка мала такі обсяги газу був НАК "Нафтогаз" України.

Щоб виграти конкурс, "Нафтогаз" навіть пообіцяв, що якщо їх зроблять постачальником останньої надії, націнка буде 0 відсотків.

Євген Нацвін-Степанов, Перший заступник голови правління асоціації постачальників енергоресурсів:

Їх заробіток був 0. 0 відсотків. Тобто, вони зобов'язувались і декларували, що виконували соціальну функцію. А зараз Кабінет Міністрів України вже змінив їм цю націнку. До 20 відсотків.

А зараз, в "епоху" газового дефіциту, й поготів! Ціни у постачальника останньої надії почали різко рости!

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

По факту получилось 46 гривен за кубометр.

Чому? Бо ціни у постачальника останньої надії - ринкові і рівняються на європейські. А значить, вищі у кілька разів, ніж зафіксований тариф для побутових споживачів. (Ті платять по 8 гривень за куб). Через півтора року після конкурсу Уряд не лише змінив для цього постачальника формулу розрахунку ціни, а ще й дозволив підняти націнку з 0 до 20 відсотків.

-Є 347 тисяч побутових споживачів з різних регіонів. І була оприлюднена ціна - 46 гривень 27 копійок за один метр кубічний. Тобто, велике коливання ціни в сторону збільшення.

Ці кадри - засідання Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг. Одне з питань - що ж робити з високими тарифами ПОНу.

-Регулятора було тимчасово наділено повноваженнями, щодо звернення постачальника останньої надії. Комісія може приймати рішення по здійсненню постачання природного газу побутовим споживачам на умовах типового договору.

І в підсумку споживачів дозволили автоматично забрати з ПОНу і перевести на "Нафтогаз".

Зазначене рішення дозволить побутовим споживачам отримувати природний газ на умовах базової річної пропозиції ТОВ "ГК "Нафтогаз України", а саме за ціною 7,96 грн за 1 м3.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Получается, что Нефтегаз пользуясь государственными органами, по сути, забирает с рынка 600 тысяч потребителей. Автоматически.

Автоматичне переведення споживача з постачальника останньої надії - суперечить правилам гри на вільному ринку газу, ажуть експерти. Бо люди мали або самостійно обрати нового постачальника, або ж повернути до їх попередніх постачальників.

Євген Нацвін-Степанов, Перший заступник голови правління асоціації постачальників енергоресурсів:

Поверніть їх назад до власних постачальників за нормальною ціною і це буде, як мінімум, конкуренто.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Ведь 600 тысяч абонентов. мы говорим о большом количестве людей в разных регионах. Это и Полтава, и Херсон, и Луганск.

Чи не суперечить це рішення правилам гри на вільному ринку газу? І скільки споживачів у монополіста? Запит із цими питаннями ми надіслали в антимонопольний комітет України. І чекаємо відповіді.