Перше видання "Гаррі Поттера" пішло з молотка за 471 тисячу доларів. Це абсолютний світовий рекорд для твору, опублікованого у 20 столітті. На аукціон в Далласі виставили британське видання "Гаррі Поттер і філософський камінь" лімітованої серії 1997 року. Загалом таких було надруковано півтисячі. Аукціоністи вражені, адже кінцева ціна лоту перевищила оцінку на понад у шестеро разів. Перед тим перше видання про пригоди юного чарівника продали за 138 тисяч доларів.