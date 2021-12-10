Правительство Дании вечером 9 декабря анонсировало усиление карантинных ограничений из-за эпидемии коронавируса и нового штамма "Омикрон". Школы закроют, бары и рестораны будут работать до полуночи. Об этом сообщает DR.

Датское правительство заявило, что страна занимает лидирующие позиции в Европе по показателям вакцинации от коронавируса, однако прививка хоть и защищает от тяжелого течения болезни, но не гарантирует защиту от заражения. В частности, в Дании уже зафиксировали несколько сотен случаев заражения штаммом "Омикрон".

"Это может означать больше заражений, больше больных и потенциально больше госпитализаций. Есть значительный риск, что этот новый вариант приведет к критической перегрузке медицинской системы, поэтому нужны дополнительные меры", - отметила премьер-министр Метте Фредериксен.

С пятницы 10 декабря запрещается работа клубов и танцевальных площадок, а также проведение концертов и подобных массовых заведений с более чем 50 зрителями. Рестораны и бары будут вынуждены работать до полуночи, продажа алкоголя после этого времени также запрещается. Находится в заведении можно будет только в маске.

Кроме того, 15 декабря начальные школы закрываются, учащиеся будут до рождественских каникул обучаться онлайн. Премьер извинилась за это решение, сказав, что понимает масштабы неудобства для семей, однако сейчас количество случаев инфицирования среди детей и молодежи возросло. Школьники должны вернуться в классы 5 января.

Правительство также призывало руководителей компаний по возможности перевести работников на дистанционную работу и отказаться от рождественских корпоративов.

Ограничения будут действовать до 6 января.

Читайте также, правительство Польши приняло решение ужесточить карантинные ограничения. В частности, в связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и появлением нового штамма коронавируса "Омикрон", изменения также будут внесены в работу общественного транспорта.

Кроме того, правительство Португалии приняло решение изменить условия въезда для украинских путешественников. Теперь при въезде в страну необходимо предоставить негативный ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19, а также сертификат о полном курсе вакцинации.

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