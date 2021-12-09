На территории Румынии приняли решение изменить правила въезда на время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Таким образом, новые правила въезда начинают действовать с 10 декабря 2021 года до 8 января 2022 года. Отныне въезжающие обязаны предъявлять не только COVID-сертификат, но и отрицательный результат ПЦР-теста.

Отмечается, что в этот период въезд в страну без необходимости прохождения изоляции возможен лишь по предъявлению двух из вышеперечисленных документов. Известно, что ПЦР-тест нужно делать не ранее, чем за 48 часов до въезда на территорию Румынии.

Читайте также, правительство Польши приняло решение ужесточить карантинные ограничения. В частности, в связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и появлением нового штамма коронавируса "Омикрон", изменения также будут внесены в работу общественного транспорта.

Кроме того, правительство Португалии приняло решение изменить условия въезда для украинских путешественников. Теперь при въезде в страну необходимо предоставить негативный ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19, а также сертификат о полном курсе вакцинации.

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